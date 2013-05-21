Миллион долларов Абелевской премии в этом году дали за алгебраическую геометрию

Математик Пьер Делинь, выходец из Бельгии, работающий в США (Принстон), получил Абелевскую премию за 2013 год за выдающиеся научные работы в области математики, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт премии Abelprize.no.

Церемония вручения премии состоялась в университете Осло в Норвегии. Премию с 2003 года ежегодно вручает Норвежская академия наук и литературы за выдающиеся достижения в математике. В этом году награду получил П.Делинь, работающий в Институте перспективных исследований в США, "за конструктивный вклад в алгебраическую геометрию и преобразующее воздействие его трудов на теорию чисел, теорию представлений и связанные с ними области". Сообщается, что вместе с премией победителю вручается один миллион долларов.

Члены жюри, поясняя в сообщении для прессы значение трудов П.Делиня, написали, что "геометрические объекты, такие как прямые, круги и сферы, можно описать простыми алгебраическими уравнениями" и связь между геометрией и алгеброй привела к развитию алгебраической геометрии. Эта область со временем "претерпела значительные изменения, расширилась и стала центральной дисциплиной, глубоко связанной почти со всеми областями математики, и П.Делинь сыграл решающую роль во многих этих преобразованиях", - говорится в сообщении.

П.Делинь родился 3 октября 1944 года в Бельгии. В Принстон он приехал в 1984 году после нескольких лет исследований в Институте высших научных исследований в Бюр-сюр-Иветт под Парижем, где в 1970 году стал самым молодым постоянным членом за все время существования института. Математикой П.Делинь увлекся в 12 лет, когда начал читать университетские учебники брата по этой дисциплине.