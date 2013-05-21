В Днепропетровской области прокуратура ищет, кто украл кусок дороги

Прокуратура Томаковского района Днепропетровской области открыла уголовное производство по факту демонтажа бетонных плит с автодороги недалеко от села Преображенка. Как сообщили УНИАН в прокуратуре Днепропетровской области, сведение о преступлении внесено в Единый реестр досудебных расследований на прошлой неделе.

«В апреле текущего года в Томаковском районе недалеко от с. Преображенка, неизвестными лицами были демонтированы железобетонные плиты дорожного покрытия одной из автодорог», - говорится в сообщении прокуратуры.

Досудебное расследование по ч.1 ст.185 УК Украины (кража) проводит Томаковский райотдел внутренних дел.

В настоящее время проводятся следственные действия. Ход досудебного расследования по данному производству находится на контроле прокуратуры Днепропетровской области.