В детские сады Харьковщины не попали 150 кг опасного сливочного масла
15:03, 20 мая 2013Общество
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На Харьковщине на одном из молокоперерабатывающих предприятий государственные ветеринары и сотрудники ветеринарной милиции обнаружили 150 кг некачественного сливочного масла, которое должно было поступить в детские сады области.
Само же предприятие работало незаконно. Поэтому опасная продукция, которая на нем производилась, пока изъята.
В Харьковской области работники государственной службы ветеринарной медицины и сотрудники ветеринарной милиции пресекли деятельность молокоперерабатывающего предприятия без эксплуатационного разрешения на мощность.
А в ходе проверки этого объекта инспекторы обнаружили 150 кг масла сливочного без соответствующей маркировки и документов, удостоверяющих его качество и безопасность. Эта продукция должна поступить в дошкольные детские учреждения области. Лабораторные исследования показали низкое качество обнаруженного масла, поэтому его полностью изъяли из оборота.
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