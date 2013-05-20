В детские сады Харьковщины не попали 150 кг опасного сливочного масла

Само же предприятие работало незаконно. Поэтому опасная продукция, которая на нем производилась, пока изъята.

В Харьковской области работники государственной службы ветеринарной медицины и сотрудники ветеринарной милиции пресекли деятельность молокоперерабатывающего предприятия без эксплуатационного разрешения на мощность.

А в ходе проверки этого объекта инспекторы обнаружили 150 кг масла сливочного без соответствующей маркировки и документов, удостоверяющих его качество и безопасность. Эта продукция должна поступить в дошкольные детские учреждения области. Лабораторные исследования показали низкое качество обнаруженного масла, поэтому его полностью изъяли из оборота.