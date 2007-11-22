ФГИУ объявил конкурс на должности председателя Фонда и его заместителей

Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс с занесением в кадровый резерв на должность председателя Фонда, его первого заместителя, а также заместителя председателя.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Как сообщили в отделе кадров Фонда, подобный конкурс проводится уже второй год, после получения заявок они направляются в Главгосслужбу, которая, в свою очередь, направляет их на рассмотрение Кабинета Министров.

Претенденты на пост председателя ФГИУ должны иметь стаж госслужбы или службы в органах местного самоуправления не менее 5 лет и занимать должности в госорганах или органах местного самоуправления не ниже четвертой категории.

Срок принятия документов - на протяжении 30 календарных дней после опубликования документов.

В соответствии с действующим законодательством, назначение на пост председателя Фонда и его заместителей осуществляется Президентом Украины по предоставлению КМУ и после утверждения Верховной Радой.

Сегодня пост председателя Фонда госимущества занимает Валентина СЕМЕНЮК.