В день митинга оппозиции из трех областей в Киев не будут ездить автобусы – «Наступ»

В Житомирской, Черниговской и Черкасской областях в субботу, 18 мая, до 15.00 не будут ездить пригородные автобусы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВК “Наступ”.

По информации активистов черниговской областной организации «Наступ», 18 мая из этих областей до 15.00 не будут курсировать автобусы сообщением на Киев.

Автоперевозчики отказываются комментировать ситуацию, однако водители отмечают, что транспортным компаниям грозят отобрать лицензии на перевозку в случае выхода на маршрут в субботу. Кроме того, в этих областях наблюдаются усиленные наряды ГАИ и милиции, которые массово проверяют автобусы относительно маршрута их передвижения, говорится в сообщении.

По мнению председателя ВК “Наступ” Руслана Секелы, власти сделают все для того, чтобы не допустить количественного преимущества участников акции опозиции в Киеве, поскольку понимают, что она может стать бессрочной и сломать нынешний режим.

Напомним, 18 мая на Европейской площади в Киеве состоится митинг в рамках всеукраинской акции «Вставай, Украина!». Одновременно с акцией оппозиции под эгидой Партии регионов будет проходить акция «Всеукраинский антифашистский марш «В Европу - без фашистов!».