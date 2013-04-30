В Польше - новые громкие отставки за сделку между PGNiG и Газпромом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал глава польского правительства Дональд Туск на пресс-конференции.

Решение об увольнении главы PGNIG, которая занимала эту должность с марта 2012 года, принял наблюдательный совет компании на своем заседании.

Вместе с ней должность потерял ее заместитель Радослав Дудзиньский, который работал в компании с 1998 года, в том числе, на должности вице-главы PGNIG c марта 2008 года.

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"Наблюдательный совет решил сегодня отозвать двох членов правления: главу компании и ее заместителя по вопросам торговли", - сказал Туск.

Он сообщил, что вакантные должности будут замещены после проведения соответствующего конкурса.

Петровская-Олива и Дудзинский входили в состав наблюдательного совета польско-российской компании "ЕвроПол ГАЗ", которая в начале апреля подписала меморандум с российским "Газпромом" о ТЭО проекта "Ямал-2".

Как сообщал УНИАН, 19 апреля глава польского правительства Дональд Туск уволил министра государственного имущества Миколая Будзановского, назвав причиной недостаточный контроль над госкомпаниями и заявив, что ожидает от нового министра "кадровых решений" в PGNIG.

Справка УНИАН. В начале апреля в Польше возник скандал после того, как оказалось, что ни Будзановский, ни глава правительства ничего не знали о планируемом подписании меморандума о "Ямал-2", а узнали об этом пост-фактум от журналистов.

"Газпром" подписал меморандум с компанией "ЕвроПоЛ ГАЗ", в которой по 48% акций принадлежат российскому газовому монополисту и польской национальной PGNIG, 4 апреля текущего года – на следующий день после того, как президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» проработать строительство в обход Украины газопровода «Ямал–Европа-2» через Беларусь.

Представители польских властей также заявляли, что не поддержат политических проектов угрожающих интересам Украины и заинтересованы уменьшением энергетической зависимости от РФ, а не увеличением поставок российского газа.