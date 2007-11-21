Тела 8 погибших горняков невозможно будет поднять еще несколько месяцев

Тела 8 погибших на шахте им. Засядько горняков вряд ли будут подняты на поверхность в ближайшие недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Донецке сообщил министр угольной промышленности Украины Сергей ТУЛУБ.

«Я скажу откровенно, на сегодняшний момент, по мнению экспертов, и об этом оповещены семьи, мы предполагаем, что восемь человек остаются в зоне, которая будет заперемычена и где будет вестись ликвидация пожара», - сообщил министр.

На вопрос журналистов, означает ли это, что тела горняков не будут подняты в ближайшее время, С.ТУЛУБ ответил: «Вы все умные люди. Вестись работы по тушению такого пожара могут от двух до шести месяцев до того, как туда может ступить нога человека».

Он также сообщил, что работы по извлечению тел еще троих человек, находящихся в зоне завала, начнутся после того, как будет начато нагнетание в аварийный участок инертных газов.