В Киеве растет количество квартир, сданных внаем

Наибольшим спросом пользовались однокомнатные квартиры (46% сделок), 36% приходится на двухкомнатные квартиры и 18% - на объекты с тремя комнатами и более.

Максимальное количество сделок (42%) приходится на квартиры стоимостью от 4,5 до 7 тыс. грн в месяц, 40% - в ценовой категории до 4,5 тыс. грн и 18% - в категории свыше 7 тыс. грн.

Напомним, в марте 2013 года в Киеве было сдано в аренду 1 365 квартир.