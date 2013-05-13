Как сообщили корреспонденту УНИАН в канцелярии суда, в частности, апелляционные жалобы на решение Центрального районного суда Николаева по этому делу подала потерпевшая сторона в лице матери погибшей девушки Татьяны Суровицкой и все трое осужденных.

Государственное обвинение не подавало апелляцию, поскольку суд первой инстанции удовлетворил все требования гособвинения.

Апелляция должна была быть подана в течение 15 дней. Однако, рассмотрение дела в апелляционном суде состоится только через полгода потому, что материалы дела не поступали в суд.

Как сообщал УНИАН, 9 марта 2012 года в Николаеве трое молодых людей заманили на квартиру 18-летнюю Оксану Макар, изнасиловали ее и подожгли, пытаясь скрыть следы преступления. По подозрению в совершении данного преступления были задержаны трое мужчин Eвгeний Kpacнoщeк, Apтeм Пoгocян и Maкcим Пpиcяжнюк. Все трое oбвинялись в coвepшeнии пpecтyплeний, пpeдycмoтpeнныx пyнктaми 4, 10, 12 ч. 2 cтaтьи 115, ч. 4 cтaтьи 152 Угoлoвнoгo кoдeкca Укpaины. Краснощеку, кpoмe этиx двyx cтaтeй, вменялось eщё и ч.3 cтaтьи 153 УK Укpaины (нacильcтвeннoe yдoвлeтвopeниe пoлoвoй cтpacти в извpaщeнныx фopмax).

27 ноября 2012 года Центральный районный суд Николаева приговорил обвиняемых в убийстве и изнасиловании Макар Краснощека - к пожизненному заключению, Присяжнюка – к 15 годам и Погосяна – к 14 годам тюрьмы.