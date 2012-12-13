Адвокаты обеих сторон обжаловали приговор убийцам Оксаны Макар

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил второй адвокат Т.Суровицкой Виктор Василюк.

В апелляции защитники Т.Суровицкой настаивают на том, чтобы двое подсудимых – Максим Присяжнюк и Артем Погосян – были осуждены пожизненно.

«Апелляцию Катеринчук подал 12 декабря, практически в последний день, предусмотренный законом для оспаривания судебных решений, - отметил В.Василюк.- Копию судебного решения мы получили в понедельник, 10 декабря, и за два дня подготовили документ».

По словам В.Василюка: «Оформление копии решения затянула судья, не знаю, в чем была причина. Решение было принято 27 ноября, приговор был готов уже тогда. Однако нашему представителю в Николаеве, который приходил к ней каждый день, судья говорила: «Еще не готово, потом приходите». Затем она ушла на больничный. Но мы все-таки уложились в предусмотренный законом срок».

На вопрос о том, когда приблизительно может быть назначена дата рассмотрения апелляции, В.Василюк ответил: «Копию решения суда мы получили первыми. Думаю, осужденные получат ее позже. А 15-дневный срок, в который разрешена подача апелляции для них начинает отсчет со времени вручения им копии решения. Для нас этот срок начинается с момента оглашения вердикта. Думаю, что рассмотрение апелляций состоится уже после Нового года».

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Адвокат Максима Присяжнюка, одного из осужденных по делу Оксаны Макар - Антон Долгов - намерен подать апелляцию на решение Центрального районного суда г. Николаева и потребует дополнительного расследования. Об этом корреспонденту УНИАН в телефонном разговоре сообщил Антон Долгов.

Как сказал А. Долгов, он не согласен с приговором своему подзащитному и просит суд переквалифицировать его деяния, изменить статьи, по которым Присяжнюку было предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве.

«Полномочия защитника заключаются в том, чтобы не соглашаться с решением суда, - пояснил Антон Долгов. – Я буду просить отменить вынесенный приговор, а также произвести необходимые следственные действия, более полно проанализировать доказательную базу по делу.

Апелляционный суд имеет право назначить дополнительное судебное следствие: допросить свидетелей, истребовать какие-либо доказательства или произвести другие действия для объективности приговора.

В Апелляционном суде пересматривают правильность принятых судебных решений, может быть открыто судебное следствие, в ходе которого будет указано на недостатки проведенного ранее расследования, а также определено правильное решение по делу. Обвинение может согласиться или не согласиться с этим».

А. Долгов отметил, что его подзащитный Максим Присяжнюк согласен с этой точкой зрения и решения о подаче апелляции они принимали вместе.

На вопрос о том, будут ли подавать апелляции адвокаты двух других осужденных - Евгения Краснощека и Артема Погосяна - Антон Долгов ответил, что это адвокатская тайна.

«Мы (адвокаты осужденных – ред.) не согласовываем свои действия, как это было и раньше, пока шел суд, - сказал адвокат. – Мы можем их дублировать, но не согласовывать в полной мере свою защиту.

Если мы примем единую точку зрения, это не означает, что мы вступили в сговор. Это значит, что у нас, как у профессиональных юристов, сложилось общее мнение о том, что вынесенный судом приговор необоснованный. Так это будет звучать корректно».

По словам Антона Долгова, копию решения суда осужденные получили 10 декабря, а апелляция будет подана 14 декабря.

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Как сообщал УНИАН, 27 ноября в Центральном районном суде г. Николаева коллегия судей под председательством Елены Селивановой огласила приговор по делу об убийстве Оксаны Макар. Евгений Краснощек осужден на пожизненное заключение. Максим Присяжнюк получил 15 лет тюрьмы, а Артем Погосян - 14 лет.

9 марта 2012 года в Николаеве трое молодых людей заманили на квартиру 18-летнюю Оксану Макар, изнасиловали ее и подожгли, пытаясь скрыть следы преступления.Слушание по делу началось 24 мая в Центральном районном суде г. Николаева в oтнoшeнии Eвгeния Kpacнoщeкa, Apтeма Пoгocянa и Maкcимa Пpиcяжнюкa. Все трое oбвиняютcя в coвepшeнии пpecтyплeний, пpeдycмoтpeнныx пyнктaми 4, 10, 12 ч. 2 cтaтьи 115, ч. 4 cтaтьи 152 Угoлoвнoгo кoдeкca Укpaины. Евгению Краснощеку, кpoмe этиx двyx cтaтeй, вменяют eщё и ч.3 cтaтьи 153 УK Укpaины (Hacильcтвeннoe yдoвлeтвopeниe пoлoвoй cтpacти в извpaщeнныx фopмax).