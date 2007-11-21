Пятеро заключенных колонии строгого режима объявили голодовку

Пятеро заключенных, которые отбывают наказание в Сокальской исправительной колонии строгого режима № 47, объявили бессрочную голодовку.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель начальника Управления Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний во Львовской области, майор внутренней службы Алексей ДРАЧ.

По его информации, все пятеро голодающих осуждены к пожизненному заключению.

«В ближайшее время мы предоставим журналистам более детальную информацию об инциденте в колонии № 47, сейчас могу лишь сообщить, что конкретных требований голодающие не предъявили, они только заявляют, что не согласны с условиями содержания. На месте уже работает комиссия», - сообщил А.ДРАЧ.