В Харькове на пожаре в общежитии погибли три человека

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на заместителя городского председателя по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлану Горбунову-Рубан.

По ее данным, пожар в технических помещениях девятиэтажного коммерческого общежития вспыхнул сегодня около 6.00. Возгорание началось с лифтовой шахты и распространилось по подъезду.

Горбунова-Рубан сообщила, что в результате пожара и сильного задымления погибли три человека, еще девять госпитализированы. Из них – четверо детей, которые доставлены в Областную детскую клиническую больницу. Также жители дома №33 госпитализированы в городские больницы №2 и №7, а также в больницу скорой и неотложной помощи им. Мещанинова.

Заместитель городского председателя отметила, что общежитие принадлежит коммерческим структурам – фирмам «Промстрой-2» и «Союз».

Горбунова-Рубан подчеркнула, что в случае необходимости городская власть поможет с расселением жителей горевшего здания, и уточнила, что пострадавших квартир немного, поскольку в общежитии в основном горели технические помещения.