Киевлянин на пьяную голову украл у соседа ЗИЛ и влетел на нем в дерево

Об этом УНИАН сообщили в Управлении ГАИ Киева.

В частности, как отмечается в сообщении, сегодня ночью сотрудники отдела ГАИ Деснянского района получили информацию, что на улице Бальзака пьяный гражданин управляет грузовиком.

И хотя работники ГАИ оперативно прибыли по указанному адресу, однако ЗИЛ уже врезался в дерево. За рулем грузовика сидел молодой человек с явными признаками алкогольного опьянения.

Впоследствии выяснилось, что 21-летний киевлянин возвращался домой и увидел припаркованный грузовик, принадлежащий его соседу. Мужчина решил прокатиться на этом автомобиле.

Дверцы кабины он открыл без проблем, но двигатель завести без ключа не смог. Тогда парень попросил компанию молодых людей, проходивших рядом, подтолкнуть авто. Просьба была выполнена, и ЗИЛ под восторженные возгласы и аплодисменты компании тронулся, отметили в ГАИ, добавив, что проехать удалось мало. Парень не справился с управлением и грузовик врезался в дерево неподалеку.

При этом в ГАИ подчеркнули, что «ситуация, на первый взгляд, забавная, но она может закончиться для молодого человека лишением свободы».

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.