В Киевской области перевернулся микроавтобус, который вез людей с похорон

16:42, 03 мая 2013
Общество
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В Барышевском районе Киевской области после столкновения с автомобилем ВАЗ-2109 перевернулся микроавтобус, который вез людей из похорон.

Вследствие ДПТ пострадали шесть пассажиров

Как сообщили УНИАН в ГУМВД Украины в Киевской области, ДТП произошло сегодня около 14.00 неподалеку от пгт Березань.

Согласно предварительным данным, водитель микроавтобуса не пропустил на дороге легковой автомобиль, из-за чего произошло столкновение транспортных средств.

В результате ДПТ пострадали шесть пассажиров микроавтобуса, а также один человек в легковом автомобиле.

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