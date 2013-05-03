В Киевской области перевернулся микроавтобус, который вез людей с похорон
16:42, 03 мая 2013Общество
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В Барышевском районе Киевской области после столкновения с автомобилем ВАЗ-2109 перевернулся микроавтобус, который вез людей из похорон.
Вследствие ДПТ пострадали шесть пассажиров
Как сообщили УНИАН в ГУМВД Украины в Киевской области, ДТП произошло сегодня около 14.00 неподалеку от пгт Березань.
Согласно предварительным данным, водитель микроавтобуса не пропустил на дороге легковой автомобиль, из-за чего произошло столкновение транспортных средств.
В результате ДПТ пострадали шесть пассажиров микроавтобуса, а также один человек в легковом автомобиле.
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