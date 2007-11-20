Украина подписала ”ВТО-шный” протокол с Вьетнамом

Украина подписала с Вьетнамом протокол о взаимном доступе на рынок товаров и услуг, необходимый для присоединения Украины ко Всемирной торговой организации.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня украинским журналистам в Брюсселе министр экономики Украины Анатолий КИНАХ.

“Подписали 14 ноября”, - добавил он.

А.КИНАХ заметил, что на сегодня у Украины уже практически нет двусторонних вопросов. “То, что касается двусторонних протоколов, у нас нет практически двусторонних вопросов, включая определенные предложения Гватемалы, которые после анализа также не представляют серьезных проблем для Украины”, - сказал министр.

По его словам, в рамках переговоров о вступлении в ВТО осталось несколько системных вопросов, в частности, относительно политики в области экспортных пошлин, в частности, о выполнении обязательств не повышать пошлины, особенно по таким позициям, как семена подсолнечника и металлолом.

Кроме того, отметил А.КИНАХ, остается решить несколько вопросов из сферы урегулирования защиты прав интеллектуальной собственности и вопросы сертификации и стандартизации, которые требуют рассмотрения на экспертном уровне.

Как сообщал УНИАН, в рамках подготовки к вступлению в ВТО Украина в целом подписала 51 протокол о взаимном доступе на рынки товаров и услуг. Следующее заседание Рабочей группы ВТО по Украине состоится в конце ноября в Женеве.