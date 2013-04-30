Журналисты, ушедшие с TBi, будут создавать новый проект

Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV заявил журналист Мустафа Найем.

"Мы с нашими коллегами, которые вышли с телеканала ТВі, в том числе с теми, которые раньше работали на других каналах, будем делать новый проект. Этот проект будет действительно прозрачным, потому что там не будет олигархов, это будет интернет-проект, в котором мы будем сами делать свою работу", - цитирует Украинская правда.

Он заявил, что журналисты обязательно об этом скажут в интернете.

"Я обращаюсь ко всем нашим пользователям в FB, если вы сможете - помогите нам пожалуйста, потому что без вас, без тех людей, которые нам доверяют, мы этого не сможем", - добавил он.

"Когда это будет я не могу сказать, но думаю, что это буде в ближайшее время", - подытожил Найем.