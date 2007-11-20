Завтра в Украине будет от 13° мороза до 11° тепла

Завтра, 21 ноября, в Украине преимущественно без осадков, днем потеплеет до 4° тепла.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, небольшой мокрый снег ожидается только на севере Левобережья.

Ночью и утром местами туман. На дорогах западных и северных областей гололедица. Температура ночью 3-8° мороза, в западных областях местами 10-13° мороза, в Крыму и на побережье морей от 2° мороза до 3° тепла. Днем от 1° мороза до 4° тепла, на юге страны 2-7° тепла, в Закарпатье и юге Крыма до 11°.

22-23 ноября сохранится переменная облачность, без осадков. В восточной половине ночью и утром местами туман. На дорогах северных и западных областей гололедица.

Температура ночью 4-9° мороза (в восточных областях, на севере Левобережья, а 22 ноября и в Прикарпатье местами 11-13° мороза), на крайнем юге и Закарпатье от 4° мороза до 1° тепла; днем в западных и южных областях 2-7° тепла, на юге Одесской области и Крыму, на Закарпатье и Прикарпатье до 10° тепла, на остальной территории от 2° мороза до 3° тепла (23 ноября в северных областях 0-5° тепла).

24-25 ноября в Украине без существенных осадков, только в северных и западных областях местами небольшой дождь и мокрый снег.

Повышение температуры ночью до 3° мороза - 3° тепла, днем до 2-8° тепла, в Закарпатье, Прикарпатье и в южных областях до 12° тепла; в восточной части страны ночью до 2-8° мороза, днем до 0-5° тепла.

Завтра в Киеве и области без осадков. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица. Температура в Киеве ночью 4-6° мороза, днем 0-2° тепла; по области ночью 3-8° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

22-23 ноября в столице и области переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Температура ночью 4-9° мороза, днем 22 ноября от 3° мороза до 2° тепла, 23 ноября 0-5° тепла.

24-25 ноября местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя, только ночью 24 ноября без существенных осадков. Повышение температуры ночью до 2° мороза - 3° тепла, днем до 2-7° тепла.