Мужчине, захватившему в заложницы будущую тещу, светит от 3 до 5 лет

Мужчине, который на прошлой неделе в Луганской области захватил заложницу и требовал переговоров с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО или с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО, грозит от 3 до 5 лет лишение свободы.

Об этом УНИАН сообщили в Центре связей с общественностью УМВД Украины в Луганской области, отметив, что именно такой срок наказания предусматривает ст.146 Уголовного кодекса, по которой выдвинуто обвинение Вячеславу ПЛЕХАНОВУ - 28-летнему шахтеру из Лутугино.

Сейчас он содержится в Лутугинском райотделе милиции. Ведется следствие.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября правоохранители задержали мужчину, который удерживал в заложниках женщину и требовал переговоров с Президентом Украины или Ю.ТИМОШЕНКО. В заложники он захватил инспектора военно-учетного стола Ореховского поселкового совета Лутугинского района Луганской области - мать девушки, на которой он не может жениться из-за своей низкой зарплаты.