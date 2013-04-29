У начальника налоговой милиции и его семьи на счетах - почти 6 миллинов (декларация)

Первый заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины – начальник налоговой милиции Андрей Головач задекларировал 504,663 тыс. грн доходов за 2012 год, в том числе 180,065 тыс. грн заработной платы.

Текст соответствующей налоговой декларации обнародован в газете «Урядовий кур’єр» №80 от 27 апреля 2012 года.

В структуре доходов А.Головача большую часть составляют дивиденды и проценты — 228,9 тыс. грн. Доход от преподавательской, научной, творческой деятельности, медицинской практики, инструкторской и судейской практики в спорте составил 6,2 тыс. грн.

Общая сумма доходов семьи А.Головача по итогам 2012 года составила 1,253 млн грн, в том числе заработная плата — 18,7 тыс. грн, дивиденды и проценты — 460 тыс. грн, доход от предпринимательской и независимой профессиональной деятельности — 774,8 тыс. грн.

На счетах в банках и других финучреждениях А.Головача находится 2,193 млн грн, в том числе в 2012 году на счета перечислено 204,9 тыс. грн. На счетах членов семьи — 3,575 млн грн.

В собственности (аренде или на другом праве пользования) А.Головача находится 50% квартиры площадью 77 кв. м, остальные 50% - в собственности семьи. Также его семья владеет квартирой площадью 178 кв. м.

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В собственности, аренде или на других правах использования у членов семьи А.Головача находятся легковые автомобили Infiniti FX (3498 куб. см) 2007 года выпуска и Audi A8 (4163 куб. см) 2011 года выпуска.

На содержание движимого и недвижимого имущества декларант в 2012 году потратил 40 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя Госналогслужбы – начальник налоговой милиции Андрей Головач за 2011 год задекларировал 411 тыс. грн доходов, в том числе 169 тыс. грн заработной платы.