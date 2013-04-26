У семьи Королевской - 7 иномарок, земля, дом и несколько квартир (декларация)
Министр соцполитики Королевская задекларировала 163,5 тыс. грн доходов за 2012 год.
Министр социальной политики Украины Наталья Королевская задекларировала 163,5 тыс. грн доходов в 2012 году. Об этом сказано в декларации министра, опубликованной в газете «Урядовый курьер» за 26 апреля.
Доходы членов семьи министра составили 592 тыс. грн.В пользовании Н.Королевской, согласно декларации, находится земельный участок площадью 2045 кв. м, недвижимое имущество площадью 193,4 кв. м, а в собственности – недвижимое имущество площадью 545 кв. м.
В собственности членов семьи министра находятся земельный участок площадью 3560 кв. м, жилой дом площадью 97,9 кв. м, квартиры общей площадью 264,1 кв. м; 107,2 кв. м; 54 кв. м; 180,5 кв. м и другое недвижимое имущество площадью 193,4 кв. м.
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В пользовании министра находится автомобиль Range Rover 2008 г. выпуска, в собственности членов семьи министра – 6 автомобилей иностранного производства.
Сумма средств Н.Королевской на счетах в банках составляет 22,9 тыс. грн, суммы средств на банковских счетов членов семьи министра – 903,2 тыс. грн.
Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года в Украине стартовала декларационная кампания, которая завершится 1 мая. В то же время государственные чиновники были обязаны подать декларации о доходах, полученных в 2012 году, не позднее 1 апреля 2013 года.