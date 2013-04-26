Украина за год экспортировала ракетно-космической продукции на 6 миллиардов

«В случае выполнения в полном объеме всех предусмотренных в Программе мероприятий в ракетно-космической отрасли ожидается за 2 года увеличение не менее чем в 1,5 раза объема производства ракетно-космической техники, рост объемов экспортной продукции отрасли на около 500 млн. дол., также предусматривается, что в течение 5 лет будет создано около 10 тыс. дополнительных рабочих мест непосредственно в отрасли и в совместных сферах», - сообщил Евгений Олейников, директор департамента стратегического планирования развития экономики Минэкономразвития Украины.

По его словам, агентство - одно из немногих ведомств, которое несмотря на изменения и проблемы сумело сохранить и дальше развивать научный и производственный потенциал. Он напомнил, что на сегодня ими реализуется совместный с Бразилией проект создания украинской ракеты-носителя и системы космического базирования в провинции Алкантара (Бразилия). Также, недавно был произведен испытательный запуск новой ракеты США, в которой первая степень изготовлена украинцами по украинским технологиям.

«Это один из примеров того, как работает и развивается один из высокотехнологичных секторов украинской экономики», - отметил Евгений Олейников.

За последние три года изготовлено и реализовано продукции на сумму более 9,5 млрд. гривен. При этом 62% общего объема производства составляет ракетно-космическая продукция. Экспортировано продукции на 6 млрд. гривен, что составляет более 60% общего объема производства.

По результатам деятельности предприятий космической отрасли за 2012 год темпы роста объемов товарной продукции составляют 119,2%, а объемов реализованной продукции - 118,7%.