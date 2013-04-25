УАИБ: операции с векселями в Украине остановились
Операции с векселями в Украине в настоящее время, в частности по итогам первого квартала 2013 года, практически приостановились.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель совета Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ) Дмитрий Леонов.
"На сегодня банки практически приостановили свои операции с векселями и, соответственно, снизили ликвидность данного инструмента", – отметил он.
По его словам, банки приостановили свою деятельность на этом рынке в связи с опасениями возможных изменений в налоговом законодательстве.
Д.Леонов также отметил, что и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку на сегодня практически утратила рычаги влияния на рынок данных ценных бумаг, поскольку отчетность по векселям сегодня не является обязательной.
По его словам, не владеет полной информацией о том, что происходит на рынке векселей, и Национальный банк Украины. "Фактически вексель оказался в практически непрозрачной зоне", – отметил он.
Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года вступили в силу положения Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования администрирования налогов и сборов», предусматривающие введение финансового векселя для оформления задолженности, в том числе бюджетной.
Верховная Рада Украины 18 апреля приняла в первом чтении проект закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования процедуры по финансовым векселям».