Завтра в Киеве похолодает

В воскресенье, 21 апреля, в Украине будет переменная облачность, осадков не ожидается. Лишь ночью в Карпатах, в Черниговской и Сумской области, а днем в южной части и восточных областях местами возможен небольшой кратковременный дождь, гроза.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет преобладать северный, 7-12 м/с, днем в Крыму местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22°, в западных и северных областях ночью 3-8° тепла, днем 11-16°, на Закарпатье 17-19°.

В Киеве и области осадков не ожидается. Температура в Киевской области ночью 3-8° тепла, днем 11-16°. В Киеве температура ночью 5-7° тепла, днем 13-15°.