Завтра в Киеве похолодает
14:37, 20 апреля 2013Общество
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Завтра кратковременные дожди ожидаются на юге и востоке Украины
Весна идет, весне - дорогу!
В воскресенье, 21 апреля, в Украине будет переменная облачность, осадков не ожидается. Лишь ночью в Карпатах, в Черниговской и Сумской области, а днем в южной части и восточных областях местами возможен небольшой кратковременный дождь, гроза.
Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.Ветер на протяжении суток будет преобладать северный, 7-12 м/с, днем в Крыму местами порывы 15-18 м/с.
Температура ночью 5-10° тепла, днем 17-22°, в западных и северных областях ночью 3-8° тепла, днем 11-16°, на Закарпатье 17-19°.
В Киеве и области осадков не ожидается. Температура в Киевской области ночью 3-8° тепла, днем 11-16°. В Киеве температура ночью 5-7° тепла, днем 13-15°.
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