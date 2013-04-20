Кабмин повысит зарплату госслужащим

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«На последнем заседании правительства я дал Минфину и Минсоцполитики поручение подготовить решение правительства о повышении зарплаты государственным служащим местных администраций с 1 июля. Сейчас такое решение готовится. Мы должны изыскать резервы для реализации этого решения», - сказал глава правительства.

Н.Азаров отметил, что государственные служащие - это тот актив, на котором лежит тяжелая ноша проведения реформ, выполнения всех тех больших задач, которые стояли и стоят перед нами. «Мы действительно в долгу перед нашим активом», - сказал он.

Однако, как подчеркнул Н.Азаров, всегда на первом плане перед правительством стояла необходимость повышения зарплаты учителям, врачам, военнослужащим, чернобыльцам, пенсионерам и другим категориям.

«И наш актив всегда оставался "на потом". Конечно, это неправильно. Но я хотел бы, чтобы Вы меня поняли. В условиях крайней ограниченности ресурсов мы пытались в первую очередь урегулировать вопрос там, где затрагиваются интересы большинства наших граждан», - отметил он.