На ”Танцах со звездами” с Могилевской произошел конфуз (фото)

Наташа Королева и Евгений Папунаишвили второй раз набрали самое маленькое количество зрительских голосов, но перетанцовывать не стали, а просто ушли.

На первый взгляд могло показаться, что решение спонтанно приняла Наташа, пишет газета "Сегодня" но, по словам организаторов, оно было обоюдным. "Королева поступила очень сильно, правильно и красиво, — считает напарница Максима Нелипы Елена Шоптенко. - Мы с Максом хотим сделать совместный танец с Женей и Наташей. Покажем его на гала-концерте проекта. Правда, еще не обговаривали какой именно, да и занятость может помешать. Но я очень хотела бы станцевать с ними вместе."

После эфира плакали все: участники, стилисты, гримеры. Персонал говорит, что пара Королева -Папунаишвили самая веселая и неприхотливая - всех развлекали, угощали тортами и шили наряды без единой примерки.

Паре Могилевская - Яма не везло не только с оценками жюри - во время пасадобля Наташина прическа из аккуратно уложенных буклей превратилась в хвост, а в самом конце у нее слез топик, но певица вовремя все поправила.

Ее напарник Владислав считает поступок Королевой нетактичным, несправедливым по отношению к их паре и неправильным по условиям проекта. После эфира пары не общались. "Либо они должны были танцевать после нас, либо мы не должны были танцевать перед ними. Если Королева приняла решение, то должна была оповестить всех до перетанцовки, - сказал Яма.

Фото Аллы Демуры/УНИАН