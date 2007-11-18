Погибшими на шахте им.Засядько считаются 56 горняков

Погибшими на шахте им.Засядько по состоянию на 19:00 считаются 56 горняков, 27 тел погибших уже подняты на поверхность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.

Судьба 44 шахтеров остается неизвестной. В больницах находится 26 горняков, один из них - в тяжелом состоянии.

В областном бюро судмедэкспертизы ведется работа по установлению причин смерти погибших горняков. Совместно с прокуратурой ведется опознание их тел.

Государственная комиссия во главе с вице-премьер-министром Украины Андреем КЛЮЕВЫМ продолжает работу непосредственно на шахте.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в Донецке, на предприятии “Шахта имени А.Ф.Засядько”, на горизонте 1078 метров при проведении работ произошел взрыв метано-воздушной смеси. Всего на момент аварии в шахте работали 457 горняков.

Семьи погибших получат компенсацию по 100 тысяч гривен каждая. Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на своем заседании в Донецке .

В Донецкой области 19, 20 и 21 ноября объявлены днями траура по погибшим.

Государственный траур, по словам вице-премьер-министра А.КЛЮЕВА, будет объявлено во вторник.