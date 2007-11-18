Ющенко прибудет в Донецк

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил соболезнование родным и близким горняков, которые погибли и пострадали во время взрыва на шахте имени Засядько в Донецке 18 ноября, а также трудовому коллективу предприятия.

«С болью в сердце узнал о трагедии на арендном предприятии «Шахта имени А.Ф.Засядько», в результате которой погибли, а также были тяжело травмированы люди. Скорблю и болею вместе со всей Украиной. Прошу принять мои искренние соболезнования и пожелания выздороветь пострадавшим», – отмечается в письме Главы государства, текст которого опубликован на его Официальном сайте.

«Органы власти сделают все необходимое для предоставления помощи семьям, пострадавшим в результате трагедии», - отметил Президент.

В понедельник, 19 ноября, Глава государства осуществит рабочую поездку в Донецкую область. Ее главная цель - ознакомление с ходом ликвидации последствий аварии на шахте имени Засядько.

Планируется, что Президент проведет совещание относительно преодоления последствий трагедии и предоставления помощи семьям погибших и пострадавших. Речь также пойдет о реорганизации угольной отрасли, в частности мероприятий по безопасному ведению горных работ, отмечает президентская пресс-служба.