В Минагрополитики похвалились ростом экспорта сельхозпродукции

В 2012 году экспорт продукции АПК составил 18,2 миллиарда долларов, что больше на 40%, чем в 2011-м. По результатам же первого квартала текущего года экспорт сельхозпродукции увеличился на 10,7%. Об этом сегодня во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«В последние годы Украина существенно укрепила свои позиции по экспорту сельскохозяйственной продукции. Мы доказали свое лидерство на мировом продовольственном рынке. Так, в 2012 году экспорт продукции АПК составил 18,2 миллиарда долларов. По сравнению с 2011 годом он вырос почти на 40 процентов. А внешнеторговое сальдо положительное и достигло 10,4 миллиарда долларов. Эта положительная тенденция продолжается и в этом году», − отметил Министр.

Николай Присяжнюк сообщил, что по результатам первого квартала 2013 года внешнеторговый оборот увеличился на 14,8%, а экспорт вырос на 10,7%.

Также значительно расширена и география экспорта, в частности, открыты новые рынки Японии, Тайваня, Объединенных Арабских Эмиратов и Южно-Африканской Республики.