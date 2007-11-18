Надежды на спасение остальных шахтеров очень мало

По состоянию на 15:30 опознаны тела только 11 горняков из тех 33, которых считают на данный момент погибшими, на шахте им.А.Ф.Засядько. Об этом родственникам шахтеров сообщил председатель профкома шахты Юрий ЗАЕЦ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, ситуация на аварийном участке «очень тяжелая. Доступ к участкам завален. Горит транспортерная лента, что очень усложняет работу спасателей».

На вопросы родственников, находящихся сейчас на территории шахты, председатель профкома шахты честно ответил, что надежды на спасение остальных шахтеров, находящихся под землей, «очень мало».

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в Донецке, на предприятии “Шахта имени А.Ф. Засядько”, на горизонте 1078 метров при проведении работ произошел взрыв метано-воздушной смеси. Всего на момент аварии в шахте работали 457 горняков. По последним данным, погибли 33 горняка.