Госдолг Украины будет находиться в пределах 30% ВВП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила в ходе IX Украинского облигационного конгресса директор департамента долговой и международной политики Министерства финансов Украины Галина Пахачук.

По ее словам, речь идет о поддержании размера госдолга на данном уровне в 2013-2015 годах.

Как сообщал УНИАН, согласно проекту постановления правительства об основных направлениях бюджетной политики на 2014 год, уровень госдолга в 2014 году планируется в пределах 31% ВВП при ожидаемом уровне госдолга в 2013 году в 30,6% ВВП.

Всемирный банк ожидает увеличение отношения внешнего долга Украины к ВВП - до 83,5% в 2013 году и 85,3% в 2014 году, против 78,5% и 78,6% соответственно, прогнозируемых ранее. При этом государственный и гарантированный государством долг, по прогнозам ВБ, к концу года составит 40,1% ВВП, в 2014 году — 41,5%.

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

По данным Министерства финансов Украины, государственный и гарантированный государством долг Украины в 2012 году вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.