Клюев сообщил о 33 погибших горняках

По последним данным, на шахте имени Засядько в Донецке погибли 33 горняка, судьба 77 остается неизвестной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ в прямом эфире на телеканале «Украина».

По его словам, на данный момент в шахте работает 57 отделений горноспасателей.

А.КЛЮЕВ также сообщил, что взрыв в шахте произошел в момент проведения буровых работ. Сейчас там продолжается пожар.

«Ориентировочно, пожар произошел в 14-м конвеерном штреке при проведении работ по бурению. Сейчас там идет пожар. Его тушат. После того как потушат пожар, начнут работу горноспасатели», - сказал А.КЛЮЕВ.

По его данным, на тушение пожара выделено 7,5 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в Донецке, на предприятии „Шахта имени А.Ф. Засядько”, на горизонте 1078 метров при проведении работ произошел взрыв метано-воздушной смеси. Всего на момент аварии в шахте работали 457 горняков.

В Донецк вылетела специальная Правительственная комиссия, в состав которой входят вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ, министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ и министр угольной промышленности Сергей ТУЛУБ. Кроме того, на место трагедии вылетел и премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ.