Взрыв на шахте им. Засядько: погибло 14 горняков

Сегодня в 03.11 в Донецке, на предприятии „Шахта имени О.Ф. Засядько”, на горизонте 1078 метров при проведении работ произошел взрыв метано-воздушной смеси.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе по вопросам чрезвычайных ситуаций, всего на момент аварии в шахте работали 457 горняков.

По состоянию на 08.30 утра без признаков жизни обнаружены тела 14 горняков, судьба 17 остается неизвестной.

297 горняков подняты на поверхность рудника, остается поднять еще 160.

Создан штаб по ликвидации аварии. На месте работают 65 отделений горноспасательной службы и 21 реанимационная противошоковая группа Минуглепрома.

Кроме того, по данным МЧС Украины, вчера в городе Горловка, на шахте имени В.Ленина ГП „Артемвугілля”, на горизонте 970 метров незначительным обрушиванием породы был смертельно травмирован горняк 1962 года рождения.