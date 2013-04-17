Инвестора для сохранения замка на Черкасщине будут искать на аукционе

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, в с. Леськово Монастырищенского района Черкасской области находится военный городок №1, в состав которого входит 40 зданий, расположенных на земельном участке площадью 88,8 га.

Фонды этого военного городка, высвобожденные с 2004 года, находятся на балансе квартирно-эксплуатационного отдела Черкасс и под охраной одной из воинских частей Министерства обороны Украины.

Часть фондов военного городка №1 расположена на территории «Усадьбы Даховских», которая в соответствии с решением исполнительного комитета Черкасского областного совета народных депутатов определена памятником архитектуры местного значения.

К составляющим данного памятника архитектуры, в частности, входит склад площадью 1620 кв. м, главный дом, дворец, замок. Согласно Акту обследования недвижимого имущества, физический износ данного здания составляет 54%.

С целью наполнения специального фонда Государственного бюджета Украины, квартирно-эксплуатационным отделом Черкасс были заключены договоры аренды нежилых помещений в 17 зданиях военного городка №1 с победителем конкурса ООО «Торгово-промышленная компания «Регион».

Учитывая то, что в объекты аренды вошли здания, которые являются памятниками архитектуры местного значения, арендатором заключены с Управлением градостроительства и архитектуры Черкасской облгосадминистрации охранные договоры на памятник культурного наследия.

В охранных договорах определена обязанность арендатора по содержанию памятника в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом состоянии. Этими же договорами предусмотрено, что арендатор не имеет права на приватизацию переданного в аренду военного имущества.

В то же время здания и сооружения военного городка №1 включены в проект дополнительного перечня недвижимого военного имущества Вооруженных Сил, которое может быть отчуждено. В связи с этим Минобороны планирует реализовать фонды указанного военного городка на аукционе.

Справка. Архитектурно-ландшафтный комплекс «Усадьба Даховских» находится в селе Леськово за 5 км от райцентра Монастырище Черкасской области. Она является архитектурно-ландшафтной памяткой областного значения, занимает 89 га земли. В ее комплекс входит замок, территория с лиственным парком на левом берегу речки Конелки и хвойной частью парка на правом берегу, плотина с водохранилищем и «островом любви», сад, пахотная земля.

Создателями этого поместья являются 4 поколения польских помещиков Даховских, которые владели Леськовым и окрестными деревнями с 1770-х годов до 1917 года.

На данный момент усадьба и замок закрыты для посещений.