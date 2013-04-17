Эксперт: План добычи сланцевого газа влияет на интеграционный вектор Украины

Об этом в ходе экспертной дискуссии о последствиях добычи нетрадиционного газа заявил замдиректора Американского института в Украине Джеймс Джатрас. По словам эксперта, это выбор между возглавляемым Россией Таможенным союзом (ТС) и ассоциацией с Евросоюзом:

«Налицо все признаки того, что «сланцевая» дилемма в последнее время обострилась по той причине, что страна находится на критически важном этапе перед наступлением в мае крайнего срока, когда должна будет продемонстрировать выполнение обозначенных Брюсселем условий для продвижения подписания соглашения об ассоциации. Москва выставила собственные условия и подчеркивает, что Киев не будет иметь никакого влияния на ТС в качестве «наблюдателя», и что ввиду снижения значимости Украины как транзитного государства РФ может участвовать в газовом консорциуме с Украиной только при выходе ее из Энергетического сообщества ЕС.

Специалист продолжил, что запасы нетрадиционного газа в нашей стране оцениваются в 1,2 трлн м3, а это третьи по величине запасы в Европе. «Инвестиции Shell могут составить около $10 млрд, но сумма может достичь и $50 млрд. В мае 2012 г. компании Shell и Chevron выиграли тендеры на разработку соответственно Юзовского и Олесского месторождений, а в августе того же года консорциум ExxonMobil (главный оператор), Shell, OMV Petrom (Румыния) и госпредприятия «Надра Украины» победил в конкурсе на добычу традиционного газа на Скифском нефтегазоносном участке черноморского шельфа. При этом Shell и ExxonMobil исследуют возможности разработки нетрадиционного газа в бассейнах Львовской и Донецкой областей», - сказал Джатрас.

Он считает, что по мере того как Украина будет продвигаться в планах добычи нетрадиционного газа, все громче будут соперничающие заявления приверженцев, сулящих экономические выгоды – и противников, предостерегающих об опасностях для экологии. «Известно, что технология гидравлического разрыва пластов вызывает множество споров по всему миру, как в части последствий для окружающей среды, так и по влиянию на экономику. В США применение этой технологии способствовало резкому экономическому подъему некоторых регионов (что наиболее заметно на примере штата Северная Дакота) и уже стало фактором стремительного падения цен на газ (достигших минимального уровня за последние 35 лет), а также уменьшения некоторых загрязняющих выбросов вследствие замещения угля», - уточнил эксперт.

И добавил, что в Украине необходимо приглушить остроту риторики и взвешенно выслушать все стороны (а не только соперничающих политиков) по всему комплексу взаимосвязанных вопросов. «А это включает и возможный объем запасов газа, и влияние на энергонезависимость страны, отношения с Россией и Европой, вероятные экологические и потребительские последствия для населения, а также – как наилучшим образом распорядиться ожидаемыми доходами. Это потребует всестороннего публичного обсуждения всех точек зрения с позиций промышленников, экологов и потребителей, которое требует атмосферы конструктивного диалога, непредубежденности и взаимного доверия», - заключил специалист.