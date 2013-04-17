Завтра в Украине ночью - заморозки, днем +22°

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 18 апреля будет малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный, на западе юго-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и местами в Приазовье порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, в Украине, кроме Крыма и Закарпатья, на поверхности почвы, а в Карпатах и в воздухе заморозки 0-3°; днем 17-22° тепла, в Крыму и на побережье морей 13-18°.

В Киевской области завтра без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 17-22° тепла.

В столице без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем около 20°.