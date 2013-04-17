В Одессе утвердили три этапа стратегии

Как передает корреспондент УНИАН, решение об утверждении стратегии депутаты горсовета приняли 16 апреля.

В данном документе, которым располагает УНИАН, сказано, что установлены временные рамки на реализацию стратегии.

«Исходя из основополагающих условий, для достижения планируемых задач необходимо пройти следующие этапы: 1 этап - 2013-2015 годы, 2 этап - 2016-2018 годы, 3 этап - 2019-2022 годы. Согласно этим этапам, прогнозируется последовательное достижение поставленных целей и запланированных индикативных показателей», - сказано в стратегии.

1 этап - стабилизация экономического и социального положения (накопление ресурсов для будущего развития города), 2 этап – мобилизационный (активного внедрения и реализации городских проектов развития), 3 этап - активные преобразования (переход к инновационному пути развития).

Прогнозируется, что к 2022 году промышленное производство увеличится в 1,7-1,8 раза, капитальные инвестиции – в 1,8-1,9, розничный товарооборот – в 1,9-2 раза, среднемесячная зарплата - в 2-2,2 раза, пассажирооборот – в 1,5-1,6.

«Стратегия экономического и социального развития Одессы до 2022 года обеспечит динамичное социально-экономическое развитие города, усиление городской громады и станет основой для принятия управленческих решений», - сказано в документе.