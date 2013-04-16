Дело мариупольских школьниц-садисток дошло до Пшонки

Женщины-народные депутаты от «Батькивщины» Лилия Гриневич, Людмила Денисова, Татьяна Донец, Лилия Котеляк, Александра Кужель, Леся Оробец и Татьяна Слюз направили генеральному прокурору Виктору Пшонке обращение, в котором просят его взять под личный контроль расследование жестоких издевательств школьниц над ровесницей в Мариуполе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО "Батькивщина".

Как отмечается в сообщении, речь идет о видео, распространенном на днях в сети Интернет, на котором три школьницы лет 14-15 "разбираются" с другой девочкой того же возраста. По данным местных изданий, банда девятиклассниц два года терроризировала девочку из восьмого класса, насильно отнимая у нее деньги. Все они ученицы местной школы № 43.

«Как рассказывает активист Дмитрий Пуговкин, который помогает пострадавшей девушке написать заявление в прокуратуру, в СОШ № 43 посоветовали не поднимать шум», - отметили депутаты в своем обращении.

«Учитывая изложенное, просим Вас в соответствии со статьями 5, 15, 20 Закона Украины «О прокуратуре» взять под личный контроль расследование жестоких издевательств школьниц-подростков над другой девушкой и обеспечить проведение всех необходимых действий, направленных на привлечение виновных лиц к уголовной ответственности, и принять соответствующие меры прокурорского реагирования», - обратились женщины к генеральному прокурору.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля прокуратурой Мариуполя Донецкой области начато расследование по факту издевательства над школьницей. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч.2 ст.127 (истязание) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. Лица, причастные к указанному уголовному преступлению, уже установлены. С ними проводятся следственные действия.

В прокуратуре подчеркнули, что без внимания органов не осталось и бездействие педагогов. Сведения по факту сокрытия информации об уголовном правонарушении также внесены в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч.1 ст.396 (сокрытие преступления) УК Украины. Максимальный срок наказания данной статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Расследование по данному факту проводит Ильичевский райотдел милиции Мариуполя. Дело находится на контроле в прокуратуре города.