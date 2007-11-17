Из-за непогоды без электроснабжения остались 265 населенных пунктов

В ночь на 17 ноября в результате осложнения погодных условий (сильные осадки в виде мокрого снега, дождя и порывы ветра) в 8 областях произошло обесточивание 265 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, в Тернопольской области без электроснабжения остались 93 н.п., Киевской - 47 н.п., Львовской - 47 н.п., Хмельницкой - 35 н.п., Николаевской - 15 н.п., Ривненской - 14 н.п., Черниговской - 11 н.п. и Житомирской - 3 н.п.

К работам по возобновлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.