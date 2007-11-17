Крымчане крайне мало и поверхностно знают о голодоморах и репрессиях

В Крыму очень мало знают о голодоморах и политических репрессиях в Украине, считает руководитель научно-редакционной группы «Реабилитированные историей» Дмитрий ОМЕЛЬЧУК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом эксперт заявил сегодня в Симферополе в ходе научно-практической конференции, посвященной чествованию в Крыму памяти жертв политрепрессий и голодоморов.

По словам Д.ОМЕЛЬЧУКА, в Крыму должна быть издана книга о голодоморах и репрессиях. Так, отметил эксперт, по событиям 1921-1923 годов есть достаточно материалов, а по событиям 1932 и 1946 годов – материалов не так много, поэтому было бы целесообразно издать книгу о всех этих событиях, подтвердив их документальной основой. «Тем самым Крым не будет обвиняться в том, что мы саботируем указы Президента, с одной стороны. А с другой стороны, мы сможем дать крымчанам реальную практику, реальное подтверждение того, что происходило в Крыму вот в эти сложные годы. Тема очень нужная, которая помогла бы отсечь аргументацию многих левых политических сил, которые на ней спекулируют», - отметил руководитель Научно-редакционной группы «Реабилитированные историей».

По его мнению, в издании такой книги мог бы помочь Совет министров Крыма. «Сумма в каких-нибудь 30-40 тысяч – это не бог весть какая проблема для крымского бюджета», - сказал Д.ОМЕЛЬЧУК.

В свою очередь, первый вице-премьер Крыма Эдуард ГРИВКОВСКИЙ заявил, что было бы целесообразно задействовать историческое факультеты вузов, студенты которых могли бы собрать свидетельства тех, кто помнит голодоморы и репрессии, и уже на основании этих свидетельств думать, как создать книгу.