У пассажира авиарейса «Москва - Симферополь» изъяли 3,4 млн рублей

Как сообщила УНИАН пресс-служба главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Крыму, деньги обнаружили на этой неделе во время проверки ручной клади и багажа пассажиров, следовавших авиарейсом «Москва - Симферополь».

«Гражданин РФ выбрал "зеленый" коридор — упрощенный режим. Мужчина, видимо, считал, что таможенники не обратят на него внимания и не станут проверять содержимое ручной клади. Однако надежды не оправдались», - сказано в сообщении.

У 60-летнего россиянина обнаружили 3,87 млн рублей и 250 долларов. Разрешенную сумму, согласно действующему законодательству, в размере 407 тыс. рублей и 250 долларов (эквивалент 10 тыс. евро) разрешили ввезти в Украину. А 3,4 млн рублей (сумма, значительно превышающая установленные лимиты) временно изъята до решения суда.