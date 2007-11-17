Диабет в Украине диагностируется поздно, поэтому дети умирают от этой болезни.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила председатель Совета Украинской диабетической федерации, вице-президент IDF Валентина ОЧЕРЕТЕНКО.

По ее словам, диабет является почти наиболее распространенным хроническим заболеванием в мире, и этой болезнью может заболеть ребенок любого возраста.

“К сожалению, в настоящее время диабет диагностируется поздно, и дети все еще умирают от диабета. По данным английских, ученых количество детей больных сахарным диабетом в возрасте до 5 лет увеличилась в 5 раз с 1985 по 2004 год. В Украине сегодня 7 900 детей больных сахарным диабетом. Ежегодно 6 наших маленьких соотечественников умирают”, – сказала В.ОЧЕРЕТЕНКО.

В свою очередь, президент УДФ, народный артист Украины Богдан БЕНЮК подчеркнул, что в Украине почти миллион больных сахарным диабетом. Еще 2-3 миллиона наших граждан до сих пор не знают о том, что они больны, добавил он.

“С целью выявления больных лиц начинается скрининг населения Киевской области. Проведение такого скрининга необходимо, чтобы как можно раньше выявить болезнь и предотвратить преждевременную смерть. К тому же, лечение своевременно выявленного диабета является действенным средством сохранения государственных средств”, – сказал Б.БЕНЮК.

Справка УНИАН. 14 ноября отмечался Всемирный День диабета. С 2006 года решением Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО Всемирный День диабета признан в нашем государстве. Украина также была среди тех государств, которые первыми выразили свою поддержку Резолюции ООН о диабете.