Эксперты: Налог на недвижимость повысит требования покупателей к качеству жилья

Такое мнение высказала директор строительной компании «Энергополь-Украина» Татьяна Семенкова, сообщает издание Комментарии.

По ее словам, налог на недвижимость повысит затраты на содержание жилья, поэтому будущие владельцы станут еще требовательнее к качеству квартир, которые они приобретают.

Комментируя введение нового налога, директор компании отметила, что подобная практика существует во многих развитых странах, в которых при этом действуют и определенные требования к застройщикам.

«Соответственно, после введения этого налога в Украине, государство и покупатель вправе требовать от застройщика еще более высокого качества строительства с применением современных, в том числе, энергосберегающих, технологий - новых систем отопления, улучшенных металлопластиковых окон, фасадных систем и т.д.», - сказала Татьяна Семенкова.

Напомним, с 15 апреля 2013 года Министерство доходов и сборов начало рассылать квитанции по платежам на налог на недвижимость физическим лицам. Налогом облагаются квартиры жилой площадью более 120 кв. м и дома жилой площадью более 250 кв. м. Средняя сумма платежа за квартиру жилой площадью более 120 кв. м составит 300 грн.