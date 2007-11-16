Президент призывает в День памяти жертв Голодомора зажечь свечу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает каждого украинца в День почтения памяти жертв Голодомора зажечь свечу в память о погибших.

“С сегодняшнего дня в Украине начинается поминальная неделя по миллионам жертв Голодомора”, - заявил В.ЮЩЕНКО сегодня во время презентации видеоклипа Оксаны БИЛОЗИР «Свеча», посвященного трагедии 1932 – 1933 годов.

«Мне бы очень хотелось, чтобы в эти дни Украинская нация имела большое сердце», – сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что нынешнее поколение должно глубоко осознать масштаб пережитого Украиной лихолетья и сделать все для сохранения памяти о погибших.

В связи с этим Президент призвал каждого украинца в День почтения памяти жертв Большого голода зажечь свечу в знак уважения к погибшим.

Глава государства отметил непростой процесс признания трагедии Голодомора не только мировым, но и украинским сообществом, в частности некоторыми политиками: «Меня больно удивляет, что та дорога признания, которой идет Украинская нация, является чрезвычайно сложной... Досадно, что мировое сообщество не знает целого массива из событий 1932-1933 годов, но досаднее, что сама нация не хочет об этом знать». «Этот шрам в нашей морали, на нашей духовности, человечности будет еще на многие поколения», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

В этом контексте Глава государства отметил важность установления исторической правды о тогдашних событиях, в частности количестве жертв, погибших в годы Голодомора в Украине. «Нам нужно идти дорогой, которая привела бы нас к правде о 1932– 933 годах», – подчеркнул он, добавив в то же время, что этот процесс, безусловно, не будет легким.

В.ЮЩЕНКО выразил благодарность авторам и организаторам презентации за их высокую гражданскую позицию и небезразличие к трагедии 1932–1933 гг., а также присутствовавшему на мероприятии первому Президенту Украины Леониду КРАВЧУКУ, во время руководства которого в нашем государстве в 1992 году был установлен первый Памятный знак жертвам Голодомора.