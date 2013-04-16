На Днепре возле Киева обнаружили масляное пятно

На Днепровской водопроводной станции, которая находится на 3 км ниже дамбы Киевской ГЭС (г. Вышгород), было обнаружено загрязнение акватории реки Днепр (масляное пятно).

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, возле места обнаружения загрязнения установлено боновое заграждение. Благодаря оперативному привлечению сил не допущено попадание загрязненной воды в систему водоснабжения г. Киева.

Причина загрязнения устанавливается. По данному факту правоохранительными органами проводится расследование.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве (катер ЮМС-1000) и коммунальная аварийно-спасательная служба КГГА.