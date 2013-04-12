Депутат: КГГА уже год тянет с решением о Трухановом острове

Об этом заявил народный депутат (фракция «Батькивщина») Александр Бригинец, сообщили в его пресс-службе.

В апреле 2012 года Министерство экологии рассмотрело и одобрило ходатайство об объявлении ландшафтным заказником местного значения Труханова острова, которое было подготовлено Киевским эколого-культурным центром. В соответствии с процедурой министерство направило соответствующие проектные материалы Госуправлению охраны окружающей природной среды для согласования вопроса с владельцем – по информации экологов, владельцем может быть одно из коммунальных предприятий Киева или КП «Труханов остров», или КП «Плесо», то есть КГГА - от которого согласование до сих пор не получено.

«В том, что власть не спешит предоставлять статус заповедников и заказников киевским зеленым оазисам, я вижу план застроить эти территории. К счастью, в Киеве еще сохранились места, которые вопреки желанию чиновников и застройщиков, могут стать заповедными. Именно поэтому я требую от властей четко определить свою позицию относительно сохранения зеленых зон Киева. В противном случае, любая пассивность властей в предоставлении зеленым зонам Киева необходимых защитных статусов должна восприниматься обществом как опасность для зеленой зоны», - заявил А.Бригинец.

Он обратился в прокуратуру Киева с просьбой выяснить, на каких основаниях землепользователь Труханова острова не согласовывает ходатайство Киевского эколого-культурного центра относительно объявления острова ландшафтным заказником местного значения.