32 организации экологов поддержали проект добычи сланцевого газа в Украине

Об этом сообщил глава общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Украины Валентин Савицкий во время круглого стола "Перспективы добычи сланцевого газа в Украине", сообщает РБК-Украина.

По словам Савицкого, 32 общественные организации экологического направления, которые входят в общественный совет при Минэкологии, поддержали работу правительства в направлении разработки сланцевого газа. "Наша позиция состоит в том, что добыча сланцевого газа может стать настоящим прорывом для Украины. Украина имеет шанс стать энергетически независимой. На сегодняшний день идет работа лишь по разведке месторождений. И на этом этапе говорить о рисках и, тем более, ставить под сомнение саму идею добычи сланцевого газа - неприемлемо. Украина, которая покупает сегодня самый дорогой газ в Европе, просто не может себе этого позволить", - сказал Савицкий.

Эксперт напомнил, что недавно Общественного совета при Минэкологии и Минэкологии подписали Меморандум о взаимопонимании и совместных действиях для обеспечения соблюдения требований природоохранного законодательства, защиты окружающей среды, обеспечения доступа общественности к информации, а также обеспечения возможности участия общественности при проведении работ по добыче нетрадиционных углеводородов в Украине. "Риски есть и в атомной энергетике, и на тепловых станциях. Поэтому запрещать добычу сланцевого газа нельзя, однако общественность должна иметь возможность контролировать эти процессы", - сказал Валентин Савицкий.

По словам директора Института энергетических исследований Дмитрия Марунича, на экологическом аспекте сегодня скорее спекулируют, так как технология гидроразрыва, используемая при добыче сланцевого газа или газа уплотненных песчаников, давно используется во многих странах, в том числе в России и Украине при добыче нефти. «И то, что сегодня под видом заботы об экологии идет речь о запрете даже не добычи, а разведки сланцевого газа, свидетельствует о том, что у этих "страшилок" есть определенный заказчик, который очень не заинтересован в энергетической независимости Украины", - добавляет директор энергетических программ центра "Номос" Михаил Гончар.

Напомним, 24 января 2013 года в Давосе (Швейцария) было подписано соглашение между правительством Украины и компанией Royal Dutch Shell о распределении продукции, которая будет добываться на Юзовском месторождении газоносных сланцев (Харьковская и Донецкая области). Кроме того, правительство Украины планирует до конца апреля подписать соглашение о разделе продукции от добычи сланцевого газа с компанией Chevron в рамках разработки Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская обл.).