Личные переводы из России в Украину перевалили за $3 миллиарда

Об этом УНИАН сообщили в Центральном банке России.

Так, в первом квартале 2012 года в Украину было переведено 647 млн долл, во втором – 795 млн долл, в третьем – 920 млн долл, в четвертом – 1,035 млрд долл.

В 2011 году в Украину из России было переведено 3,046 млрд долл, в 2010 году – 2,476 млрд долл.

Украина стала второй страной по объему личных переводов из стран СНГ. Лидером по объему переведенных из России средств в 2012 году стал Узбекистан - 6,241 млрд долл (прирост на 30%). Третье место занимает Таджикистан, куда было переведено 3,125 млрд долл (рост на 15,5%). В Киргизию в прошлом году было переведено 1,682 млрд долл, Молдавию - 1,96 млрд долл, Армению - 1,398 млрд долл, Азербайджан - 1,139 млрд долл, Беларусь - 843 млн долл, Казахстан - 298 млн долл, Туркмению - 27 млн долл.

В целом в 2012 году из России в страны СНГ переведено 20,11 млрд долл, в 2011 году - 16,53 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Национальный банк Украины сообщил, что объем частных денежных переводов в Украину в 2012 году вырос на 7,2%, до 7,5 млрд долл.

Лидером по объемам денежных потоков в Украину остается Россия, суммы переводов из которой по сравнению с 2011 годом увеличились на 18,2% - до 2,3 млрд долл. Всего на страны СНГ в 2012 году приходилось 40,1% объема денежных переводов из-за границы.

По данным НБУ, среди других стран мира основной объем переводов поступил из США и Германии (соответственно 9,3% и 6,2% общего объема денежных переводов в Украину). Всего из стран ЕС поступило 2,3 млрд долл. (или 34,9% от общего объема денежных переводов), что на 4,7% меньше, чем в 2011 году.

Справка УНИАН. По итогам 2011 года объем частных денежных переводов в Украину против 2010 года вырос на 19,7% - до 7,019 млрд долл.