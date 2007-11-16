Ущерб от разлива мазута в Керченском проливе может превысить 10 млрд. долл.

Ущерб от разлива мазута после кораблекрушения 11 ноября в Керченском проливе может составить более 300 миллиардов рублей (10 млрд. долл.), сообщает Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства.

"Возможный ущерб от катастрофы составит около 304 миллиардов рублей в текущих ценах", - говорится в сообщении ведомства.

В Азово-Черноморском управлении Росрыболовства считают, что применение детергентов (химических веществ, используемых как моющее средство) лишь вдвое увеличит ущерб, нанесенный водно-биологическим ресурсам, так как увеличит площадь распространения нефтепродуктов, передает РИА «Новости».

Как сообщал УНИАН, из-за шторма 10-11 ноября в Керченском проливе пострадало 15 судов, из них 5 затонули и 10 сели на мель. В частности, в южной части пролива разломился пополам российский танкер «Волгонефть-139». В результате в море попало около 1,2 тонн мазута. Затонули также суда «Вольногорск», сухогруз "Хач-Измаил", сухогруз "Нахичевань", "сухогруз "Ковель", которые перевозили приблизительно по 2 тыс. тонн серы каждый. Остальные (судно "Вера Волошина", баржа "Дика", баржа "Демира" и 7 еще барж) сели на мель.

Последствия аварии российского танкера «Волгонефть-139», в результате которой в море попало около 1,2 тыс. тонн мазута, крымские «зеленые» называют катастрофическими.

Керченской межрайонной природоохранной прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту загрязнения моря.

15 ноября по инициативе украинского координационного штаба проведена совместная украинско-российская операция по транспортировке кормовой части российского танкера «Волгонефть-139» в порт «Кавказ». Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины, кормовая часть танкера «Волгонефть-139» с остатками мазута находится под полным контролем и больше не несет угрозы окружающей среде.