Растет число тяжких преступлений, совершенных в наркотическом опьянении

Прокуратура Донецкой области выражает обеспокоенность ростом тяжких преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, сегодня на координационном совещании руководителей правоохранительных органов по проблемам борьбы с незаконным оборотом наркотических средств констатировалось, что за 10 месяцев 2007 года в области в состоянии наркотического опьянения совершено около 800 преступлений. Причем, почти каждое четвертое из них - тяжкое.

Число официально зарегистрированных потребителей наркотиков в области неуклонно растет и на сегодняшний день составляет уже 20 тысяч.

На совещании также акцентировалось, что в текущем году подростками совершено 2 тыс. преступлений, из них 111 - связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Прокуратура считает недостаточными меры по выявлению фактов сбыта наркотиков в местах отдыха молодежи - на дискотеках, компьютерных клубах и т.п. В этом прокуратура видит "явную недоработку органов и служб, обязанных заниматься профилактикой преступности среди несовершеннолетних, выявлением лиц, вовлекающих подростков в наркоманию" .

На совещании было также обращено внимание, что при организации борьбы с наркоманией усилия правоохранительных органов должны быть сосредоточены на установлении и перекрытии источников и каналов поступления наркотических средств, наркосырья на территорию области, выявлении и пресечении деятельности организованных преступных групп, занимающихся их сбытом.