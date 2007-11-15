Депутат Госдумы просит МВД РФ проверить российских партнеров Укртатнафты

Депутат Государственной Думы РФ, заместитель председателя Комитета по энергетике, транспорту и связи Сергей ЧАПЛИНСКИЙ обратился с запросом в МВД России и Федеральную налоговую службу РФ с депутатским запросом, в котором содержится просьба рассмотреть возможность проведения проверки соблюдения менеджерами ОАО "Татнефть" налогового законодательства России при поставках нефти на ЗАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) и, в случае выявления нарушений, принять соответствующие меры.

Об этом говорится в запросе депутата, копией которого располагает агентство УНИАН.

Депутат отмечает, что в течение последних лет монопольными поставщиками нефти на ЗАО "Укртатнафта" были украинские фирмы-посредники, которые, в свою очередь, покупали нефть у российских фирм-посредников. При этом нефть закупалась российскими фирмами-посредниками у ОАО "Татнефть", которая продавалась им по цене ниже себестоимости ее добычи. В результате закупка нефти ЗАО "Укртатнафта" производилась через компании-посредники по цене на 20-35 долл. на тонне выше рыночной.

При этом он отмечает, что весь сбыт продукции Кременчугского НПЗ контролировался аффилированными с ОАО "Татнефть" компаниями "Новоил", "Татнафта-сервис" и "Укртатнафта-центр". Продукция продавалась этим компаниям по цене на 25-30% ниже рыночной.

"Очевидно, реализуя данные схемы поставки нефти на ЗАО "Укртатнафта" и продажи его конечной продукции на заведомо невыгодных для предприятия условиях, первый заместитель генерального директора, начальник управления по реализации нефти и нефтепродуктов ОАО "Татнефть", член наблюдательного совета компании "Укртатнафта" Наиль МАГАНОВ, совместно с подконтрольным ему менеджментом ЗАО "Укртатнафта", преследовал цель накопления критической задолженности ЗАО "Укртатнафта" перед контролируемыми им фирмами-посредниками", – отмечает депутат.

Вместе с тем, С.ЧАПЛИНСКИЙ считает, что "вероятно, вышеозначенный топ-менеджер ОАО "Татнефть", при содействии бывшего председателя правления ЗАО "Укртатнафта" Сергея ГЛУШКО, планировал осуществить фиктивное банкротство ЗАО "Укртатнафта" за долги, обменяв их затем на дополнительную эмиссию акций ЗАО "Укртатнафта" и установив, таким образом, полный личный контроль над предприятием".

Также депутат в своем запросе к правоохранительным органам РФ пишет, что, по некоторым высказываниям в СМИ, российская сторона в лице ОАО "Татнефть", из-за отсутствия прямых поставок нефти между ОАО "Татнефть" и ЗАО "Укртатнафта", только за 5 месяцев 2007 года потеряла приблизительно 240 млн. долларов, а также дивиденды от деятельности ЗАО "Укртатнафта".

Как сообщал УНИАН, 2 ноября председатель правления ЗАО «Укртатнафта» Павел ОВЧАРЕНКО направил в Управление СБУ в Полтавской области информацию о выявленных им признаках доведения предприятия до банкротства его предыдущим руководством. По его данным, убытки ЗАО «Укртатнафта» за девять месяцев 2007 года составили 127 млн. грн., что, по мнению главы правления, является “результатом целенаправленной политики по закупке сырья и реализации со скидками нефтепродуктов через коммерческие структуры, представляющие интересы ОАО «Татнефть» в Украине” (учредитель ЗАО «Укртатнафта» со стороны Республики Татарстан - УНИАН).

26 октября Минтопэнерго сделало официальное заявление, в котором подчеркнуло необходимость защиты интересов российского инвестора «Укртатнафты», а также инициировало проведение внеочередного заседания Наблюдательного совета ЗАО «Укртатнафта» 31 октября с целью скорейшего урегулирования конфликта вокруг руководства предприятия.

Конфликт развился на фоне назначения руководителя предприятия. Сумской апелляционный суд 29 августа своим определением восстановил П.ОВЧАРЕНКО в должности председателя правления ЗАО «Укртатнафта». 19 октября П.ОВЧАРЕНКО приступил к работе.

Министерство топлива и энергетики Украины и татарстанские акционеры Кременчугского НПЗ признали единственным легитимным руководителем ЗАО «Укртатнафта» С.ГЛУШКО.

Судебный процесс о восстановлении П.ОВЧАРЕНКО в должности был начат в октябре 2004 года. 9 ноября 2004 г. Автозаводским районным судом Кременчуга было вынесено решение о восстановлении П.ОВЧАРЕНКО в должности. В феврале 2005 года это решение подтвердил Апелляционный суд Полтавской области.

В дальнейшем «Укртатнафта» неоднократно оспаривала решения судов, и в конечном итоге дело попало в Верховный суд, который в соответствии с законом передал дело Сумскому апелляционному суду.

П.ОВЧАРЕНКО был уволен с должности председателя правления "Укртатнафты" в сентябре 2004 года.

24 октября С.ГЛУШКО обратился в милицию с заявлением, в котором просил оказать содействие в исполнении полномочий председателя правления.

ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

61,346% акций «Укртатнафты» принадлежит государству и переданы в уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины», 28% - Министерству имущества и земельных ресурсов Татарстана (в октябре 2006 года переданы в доверительное управление ОАО "Татнефть"), 8,6% - компании «Татнефть» (Татарстан), 1,2% акций владеет ООО «Корсан», аффилированное с группой «Приват».